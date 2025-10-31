Forbidden Fruit anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025 | Emir licenziato da Alihan

© US Mediaset Guai in vista per Emir Yüksel nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Il ragazzo viene infatti accusato di furto da Gulden; Alihan, a quel punto, non può far altro che licenziarlo. Tutto ciò è frutto però di un piano di Yildiz per liberarsi della scomoda Ender. Non a caso, appena viene contattata da Zeynep, Gulden segue alla lettera gli ordini di Yildiz e accusa Ender di averla ingaggiata per mettere in difficoltà Emir. Una rivelazione che manda in crisi Caner. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.20. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

