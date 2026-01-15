FOCUS – Atletica | Paola Padovan | dal record personale al ritorno del giavellotto italiano

In questo approfondimento dedicato a Paola Padovan, analizziamo il percorso di una delle atlete emergenti nel panorama dell’atletica italiana. Dal raggiungimento del suo record personale al ritorno alla disciplina del giavellotto, evidenziamo gli aspetti chiave della sua carriera e le sfide affrontate. Un’occasione per conoscere meglio una talentuosa rappresentante della nuova generazione di atleti italiani.

In questo FOCUS esclusivo su Paola Padovan esploriamo la carriera di una delle migliori giavellottiste italiane della nuova generazione. Paola ci racconta come è arrivata alla sua miglior misura di sempre (59,25 m), un lancio storico fatto a Treviso nel 2025 che l’ha piazzata tra le prime quattro italiane all-time nella specialità. Dalla vittoria ai campionati italiani invernali di Rieti fino alla costanza dimostrata nelle competizioni nazionali e internazionali, Paola parla di tecnica, preparazione mentale, gare di alto profilo e sogni nel cassetto. Con uno sguardo al futuro e consigli per chi vuole emergere nel mondo del giavellotto. 🔗 Leggi su Oasport.it

