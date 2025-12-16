atletica nella maratona di valencia record personale per nicola cappelli si migliora di 2 minuti

Durante la maratona di Valencia, Nicola Cappelli, atleta del Parco Alpi Apuane, ha stabilito un nuovo record personale abbassando di due minuti il suo tempo, fermandosi a 2h45’. Un risultato che testimonia il suo miglioramento e la crescita nella disciplina della maratona.

Record personale per Nicola Cappelli (nella foto), l’atleta carrarese del Parco Alpi Apuane, che nella maratona di Valencia, in Spagna, ha abbassato di due minuti il proprio tempo sulla distanza dei 42 chilometri e 195 metri, portandolo a 2h45’. Per il quarto anno consecutivo Cappelli ha corso la maratona catalana, una delle prime cinque al mondo, che quest’anno ha visto al via oltre 35mila atleti. "Portare a termine una maratona con aspettative alte non é mai semplice – racconta Cappelli – innanzitutto nei mesi che la precedono occorre una preparazione perfetta sotto tutti i punti di vista, allenamenti intensi, impegno, fatica e tanto sacrificio che, per quanto mi riguarda, sono serviti per migliorarmi ogni anno". Sport.quotidiano.net

