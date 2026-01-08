Il focarone di sant' Antonio Abate illumina e scalda la piazza di Bagnaia

Da viterbotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il focarone di sant'Antonio Abate a Bagnaia è un evento che unisce tradizione e storia, illuminando la piazza e riscaldando la comunità. Venerdì 16 gennaio si rinnova questa antica celebrazione, radicata nel tempo e portatrice di significati culturali profondi. Un momento importante per conoscere e mantenere viva questa tradizione locale, simbolo di identità e di unione tra i cittadini.

Venerdì 16 gennaio è fissato a Bagnaia un appuntamento millenario, tra storia e tradizione, con il focarone di sant'Antonio Abate.Molto più di un semplice evento. Il focarone è un momento di convivialità e comunità, che richiama e unisce visitatori da tutta la provincia. Il comitato Sacro Fuoco è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Focarone di sant'Antonio, Bagnaia rinnova il suo rito millenario: la catasta è in piazza | FOTO

Leggi anche: Mercatino della Festa di Sant'Antonio Abate

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tutto pronto a Bagnaia per il focarone di S.Antonio Abate; Viterbo – A Bagnaia torna il Focarone di Sant’Antonio Abate: la catasta è pronta in piazza; Ritorna il grande Focarone di Sant’Antonio a Bagnaia: fuoco, musica e tradizione accendono l’inverno; Catasta già pronta: Bagnaia lancia l'appuntamento con il Focarone.

focarone sant antonio abateViterbo – A Bagnaia torna il Focarone di Sant’Antonio Abate: la catasta è pronta in piazza - Bagnaia si appresta a rinnovare uno dei riti più antichi e identitari della Tuscia: il Focarone di Sant’Antonio Abate. etrurianews.it

focarone sant antonio abatePescasseroli celebra Sant’Antonio Abate: falò, musica e tradizione il 17 gennaio - Tutto pronto a Pescasseroli per la Festa di Sant’Antonio Abate, in programma venerdì 17 gennaio in piazza Sant’Antonio, appuntamento molto sentito che unisce fede, tradizione ... terremarsicane.it

focarone sant antonio abateQuando il fuoco diventa festa: Roseto Valfortore celebra Sant’Antonio Abate - COMUNICATO STAMPA Sabato 17 gennaio il borgo dei Monti Dauni si trasforma in un grande palcoscenico di falò artistici, tradizioni popolari, sapori ... lucerabynight.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.