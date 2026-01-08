Il focarone di sant' Antonio Abate illumina e scalda la piazza di Bagnaia

Il focarone di sant'Antonio Abate a Bagnaia è un evento che unisce tradizione e storia, illuminando la piazza e riscaldando la comunità. Venerdì 16 gennaio si rinnova questa antica celebrazione, radicata nel tempo e portatrice di significati culturali profondi. Un momento importante per conoscere e mantenere viva questa tradizione locale, simbolo di identità e di unione tra i cittadini.

Venerdì 16 gennaio è fissato a Bagnaia un appuntamento millenario, tra storia e tradizione, con il focarone di sant'Antonio Abate.Molto più di un semplice evento. Il focarone è un momento di convivialità e comunità, che richiama e unisce visitatori da tutta la provincia. Il comitato Sacro Fuoco è.

