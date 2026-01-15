Fiorentina | De Gea stringe i denti per il colpo alla caviglia A Bologna giocherà Trattativa serrata per Harrison con il Leeds

De Gea si è allenato con il gruppo per il secondo giorno consecutivo, mostrando segnali di recupero dopo il colpo alla caviglia. La sua presenza contro il Bologna sembra confermata, mentre proseguono le trattative con il Leeds per Harrison. La situazione del portiere e le operazioni di mercato sono al centro delle attenzioni in vista della prossima partita.

FIRENZE – Per il secondo giorno consecutivo, il portiere David De Gea si è allenato regolarmente in gruppo dando segnali positivi in merito a una sua disponibilità per la trasferta di domenica a Bologna. Il portiere ha subìto un duro colpo a una caviglia in un contrasto con l’attaccante del Milan, Cristian Pulisic, con tanto di versamento di sangue. De Gea sarà tenuto sotto osservazione anche nei prossimi giorni ma al momento non ci sono allarmi. Non si sono allenati con il resto dei compagni, oltre all’infortunato lungodegente Lamptey, Sabiri fuori dal progetto tecnico viola, Viti, ad un passo dal firmare per la Sampdoria, Richardson e Koaume sul mercato, e Dzeko. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

