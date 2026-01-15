Fiorentina Brescianini e Solomon si presentano | Qui per invertire la rotta
Questa mattina al Viola Park sono stati presentati ufficialmente Marco Brescianini e Manor Solomon, i nuovi acquisti della Fiorentina per la sessione invernale di mercato. I due calciatori hanno espresso la volontà di contribuire alla squadra e di invertire la rotta, portando nuove energie e competenze al club. La presentazione ha rappresentato un momento importante per il percorso di rafforzamento del team in vista delle prossime sfide.
Questa mattina, presso il Viola Park, sono stati presentati alla stampa i due nuovi acquisti di questo calciomercqto invernale della Fiorentina, Marco Brescianini e Manor Solomon. Di seguito le loro considerazioni.Brescianini: “La traversa col Milan? Ci ho pensato per tre notti”“La storia della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Fiorentina-Milan: viola per vincere. Vanoli si ravvede: schiera Kean. Pronti Brescianini e Solomon. Milan: Modric out. Formazioni
Leggi anche: La Fiorentina prende l’israeliano Solomon, ma è polemica. Madau (Si): «Sostiene Netanyahu, qui non è il benvenuto»
Solomon e Brescianini si presentano: ecco quando parleranno in conferenza stampa; Il Tottenham saluta Paratici: “Andrà alla Fiorentina dopo il mercato”.
Fiorentina, Brescianini e Solomon si presentano: "Qui per invertire la rotta" - Devo ringraziare Commisso, la dirigenza viola che hanno chiuso così in ... firenzetoday.it
Fiorentina, Solomon: "Riusciremo tranquillamente a restare in A. Qui per gol e assist" - 30, tra le mura del Viola Park, saranno infatti presentati alla stampa i nuovi acquisti. tuttomercatoweb.com
Fiorentina, domani la presentazione di Solomon e Brescianini - Sarà una giornata importante quella di domani per la Fiorentina, con il club viola che presenterà ai suoi tifosi in conferenza stampa i due nuovi volti arrivati sin qui dal ... firenzeviola.it
Manor Solomon & Marco Brescianini #forzaviola #fiorentina x.com
Pagelle Fiorentina-Milan: Brescianini, debutto che convince. Fullkrug generoso, Kean e Allegri... facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.