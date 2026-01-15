Fine settimana per tutti i gusti | la satira di Giobbe Covatta Winter Challenge e VidaLoca

Il fine settimana di metà gennaio offre diverse opportunità di svago: dalla satira di Giobbe Covatta, alle sfide sportive del Winter Challenge, fino a eventi culturali come VidaLoca. Un momento per ricaricare le energie e affrontare con calma il nuovo anno, tra divertimento, sport e cultura, in un periodo di transizione caratterizzato dalla naturale stanchezza post-festiva.

Un weekend da luci della ribalta con le proiezioni di “Cuarón in controcampo”, Fellini Experience e Riccardo III al Galli. Proseguono le mostre in centro storico e le esposizioni sulle dune. Spazio anche al clubbing, agli spettacoli comici e dialettali Siamo a metà gennaio, con quella stanchezza pigra di chi rientra dalle ferie, trascinandosi dietro l'eco di Natale ed Epifania - dolce dimenticanza del lavoro quotidiano. Tra la spiaggia e il centro storico, si continua a passeggiare in quel terzo paesaggio fatto di dune invernali che si alzano a coprire l'orizzonte. Le spiagge tacciono ancora, deserte, mentre il cuore della città e le sue province continuano a proporre attività per tutti i palati: i riminesi sfidano il freddo per passeggiate e allenamenti funzionali all'aria aperta, già affamati di prova costume. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: La satira di Giobbe Covatta in scena al Teatro Astra con 6° (sei gradi)

Leggi anche: Giobbe Covatta 70. Teatro e solidarietà

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Fiera di Natale torna a València (50% OFF!); Cosa fare a Cagliari nel weekend 10-11 gennaio 2026; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 9 alll’11 gennaio: tutti gli eventi; Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina.

Mercatini per tutti i gusti. Ecco la mappa - In piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 13 Terra di Prato, mercato di filiera corta locale e regionale, con ampia varietà di produzioni ... lanazione.it

MILANO-CORTINA | E' nel segno dell'alta velocità il lungo fine settimana di sci che si apre domani a Wengen con il superG e prosegue sabato con la classica discesa del Laburhorn, per chiudere domenica con uno speciale. Il tutto mentre in Italia, a Tarvisio, s - facebook.com facebook

Nel primo fine settimana di programmazione, il film ha raggiunto quasi 27.000.000 di euro, segnando la migliore apertura natalizia mai registrata in Italia #BuenCamino #CheccoZalone x.com