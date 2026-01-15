Filcams Cgil | Nessuna risposta ai problemi Il 21 gennaio sciopero del Cup

Filcams Cgil annuncia lo sciopero del Cup il 21 gennaio, in risposta alla mancata comunicazione di soluzioni da parte di Formula Servizi di Forlì. Nonostante i confronti precedenti, non sono state offerte risposte ai problemi sollevati. La scelta di attivare lo sciopero mira a sottolineare l’importanza di un dialogo costruttivo e di soluzioni concrete per garantire i diritti dei lavoratori.

“Abbiamo avuto incontri e noi abbiamo dialogato, cercando una soluzione. Formula Servizi di Forlì però non ha fornito la benché minima risposta. Quindi il 21 gennaio sarà sciopero, per l’intero turno, dei dipendenti che lavorano nei vari sportelli Cup dell’Asl nella provincia di Arezzo”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

