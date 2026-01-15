La guerra del Cup | il 21 gennaio sciopero

Il 21 gennaio 2026 si terrà uno sciopero indetto dalla guerra del Cup. Nonostante gli incontri e il tentativo di dialogo, la Formula Servizi di Forlì, azienda coinvolta, non ha ancora fornito risposte alle richieste dei lavoratori. La situazione rimane tesa e in attesa di chiarimenti, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Abbiamo avuto incontri e noi abbiamo dialogato, cercando una soluzione ma l’azienda, la Formula Servizi di Forlì, non ha fornito la benché minima risposta. Quindi il 21 gennaio sarà sciopero, per l’intero turno, dei dipendenti che lavorano nei vari sportelli Cup dell’Asl nella provincia di Arezzo”. L’astensione dal lavoro e il presidio di fronte all’ospedale San Donato, è stato deciso dai sindacati provinciali di categoria Filcams Cgil e Fisascat Cisl. “Confermiamo le nostre richieste e cioè la necessità di consolidare nei contratti di lavoro part-time le ore supplementari stabilmente sviluppate sull’appalto che non hanno carattere sostitutivo o picco di straordinarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

