Filcams Cgil si mobilita per le farmacie | Reggio sarà sede dello sciopero regionale
Per i dipendenti delle farmacie private è all'orizzonte lo sciopero generale nazionale unitario proclamato per il 6 novembre. Filcams Cgil calabrese ha deciso di scendere in campo ieri con un'anteprima, un flash-mob a tema, nella giornata di Halloween del 31 ottobre, significativamente intitolata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altre letture consigliate
Filcams Cgil Catania - facebook.com Vai su Facebook
VIGILANZA PRIVATA, FILCAMS CGIL: TRIBUNALE DI POTENZA RICONOSCE LO STRAORDINARIO OLTRE LE 7 ORE E 15 MINUTI - X Vai su X
Farmacie, sciopero il 6 novembre - Il 6 novembre 2025 le farmacie private di tutta Italia incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro. Da ilfattovesuviano.it
Cgil primo sindacato in Farmacie Comunali: «Ora più assunzioni» - Pascai: «Adesso si risolvano le questioni aperte su organico, turni e integrativo». Riporta ilpiacenza.it
Farmacie private in sciopero il 6 novembre, braccia incrociate per 60mila - (Adnkronos) – Il 6 novembre è sciopero delle farmacie private per il rinnovo del Contratto nazionale scaduto nel 2024. Come scrive msn.com