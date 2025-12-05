sansepolcro celebra i 50 anni del museo civico

Arezzo, 5 dicembre 2025 – : due giornate dedicate a Piero della Francesca, alla storia e alla tutela del patrimonio culturale Il 12 e 13 dicembre 2025 Sansepolcro vivrà un appuntamento di grande rilevanza culturale: il 50° anniversario dell’inaugurazione del Museo Civico, un'occasione che unisce memoria, ricerca scientifica e valorizzazione di uno dei patrimoni più preziosi della città. Promosso dal Comune di Sansepolcro e dal Museo Civico “Piero della Francesca”, con il supporto scientifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena-Grosseto-Arezzo e la collaborazione della Fondazione Piero della Francesca, l’evento rappresenta un momento di riflessione profonda sul ruolo del Museo nella storia cittadina e nella tutela delle opere pierfrancescane e del patrimonio artistico del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

