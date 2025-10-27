Mostre al Museo Civico di Zoologia di Roma arriva Still Life
Roma, 27 ott. (askanews) – Dal 15 novembre al 26 gennaio 2026, il Museo Civico di Zoologia di Roma ospita “Still Life”, mostra collettiva di arte contemporanea con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo. La rassegna propone una riflessione critica sulle modalità di rappresentazione e sulla fragilità dell’esistente, attraverso l’esposizione di oltre 40 opere – tra dipinti, sculture, installazioni e fotografie – realizzate da artisti contemporanei attivi sulla scena nazionale e internazionale, quali: Andrea Adany, Andrea e Rebecca, Teresa Bianchi, Elena Bonuglia Bunuel, Antonella Catini, Antonio Ceccarelli, Giacomo Di Corato (Tuan), Alexander Luigi Di Meglio, Antonella Laganà, Emanuela Mastria, Loredana Raciti, Giuliano Salaro, Loredana Salzano, Villo Steiner, Krisztina Szabó, Anna Tonelli, Ingrid van Woudenberg, Klara Várhelyi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
