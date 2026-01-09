Sinner e Alcaraz vorrebbero giocare assieme in doppio | Sarebbe fantastico Jannik sul rovescio e io a destra

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, attualmente tra i migliori giocatori del mondo, hanno espresso il desiderio di disputare un torneo in doppio. La loro collaborazione potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nel tennis, unendo le loro qualità per competere anche nel doppio e offrire uno spettacolo di alto livello. Una partnership che, se realizzata, potrebbe cambiare gli equilibri del circuito internazionale.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, assieme in doppio. Numero uno e numero due del mondo in coppia, per dominare non solo il singolare. E' un'ipotesi non del tutto inventata. Tanto che i due, impegnati in un'esibizione in Corea del Sud, ci hanno scherzato su in conferenza stampa. Le parole di Sinner e Alcaraz. "Sarebbe fantastico – ha detto Alcaraz – Io gioco a destra e lui gioca sul rovescio", mentre l'italiano sorrideva con aria complice. "Non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe divertente. Magari lo faremo quest'anno come sorpresa ". Un bel siparietto tra campioni di livello assoluto: chissà che non possa avverarsi davvero quello che si preannuncerebbe come un doppio a dir poco storico.

