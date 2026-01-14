Omicidio Franca Ludwig fermati il compagno e l’amica | Hanno inscenato un incidente per incassare tre milioni di euro di assicurazione

Sono stati fermati Emiliano Milza e Simona Hirsch, sospettati dell’omicidio di Franca Ludwig. Secondo le indagini, avrebbero inscenato un incidente per ottenere circa tre milioni di euro di assicurazione, coinvolgendo anche maltrattamenti ai familiari. Le accuse riguardano omicidio volontario premeditato, truffa e frode assicurativa. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Per la morte di Franca Ludwig sono stati fermati il compagno Emiliano Milza e l’amica Simona Hirsch, accusati di omicidio volontario premeditato, maltrattamenti aggravati ai danni dei familiari, truffa aggravata e frode assicurativa. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Firenze, Milza avrebbe ideato e pianificato il delitto, mentre Hirsch ne sarebbe stata l’esecutrice. Contestualmente ai fermi, i carabinieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari, locali e informatiche, anche nei confronti di un consulente del lavoro fiorentino indagato per concorso in frode assicurativa. L’uomo avrebbe assistito Milza nella scelta delle compagnie e degli agenti assicurativi. 🔗 Leggi su Open.online

