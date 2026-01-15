Fabrizio italiano in Groenlandia | C’è paura l’85% della popolazione non vuole l’annessione agli USA
Fabrizio Barzanti, musicista e fonico italiano residente in Groenlandia, condivide la sua esperienza sull’isola dell’Artico. Secondo la sua testimonianza, la popolazione locale mostra preoccupazione e tensione, con l’85% dei Groenlandesi contrario a un’ipotetica annessione agli Stati Uniti. Un quadro di disagio e incertezza che riflette le attuali dinamiche politiche e sociali della regione.
La testimonianza dalla Groenlandia di Fabrizio Barzanti, musicista e fonico che vive da anni sull'Isola dell'Artico: "C'è tensione, c'è paura. L'85% dei groenlandesi non vuole essere annessa agli Stati Uniti. Trump? Per la popolazione è un pazzoide criminale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
