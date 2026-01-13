Groenlandia al Congresso USA una legge per l’annessione

Recenti sviluppi nel Congresso degli Stati Uniti hanno portato alla discussione concreta sull’annessione della Groenlandia. La questione, ancora in fase di dibattito, sta attirando l’attenzione politica e mediatica, segnando un passo importante nel panorama internazionale. Questo confronto evidenzia l’interesse degli Stati Uniti verso l’isola e le sue possibili implicazioni geopolitiche.

Roma, 13 gen. (askanews) – L'annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti entra nel vivo del dibattito parlamentare statunitense, trasformandosi in una questione concreta. "La parte più difficile deve ancora venire", ha avvertito oggi in conferenza stampa la premier danese Mette Frederiksen, insieme al suo omologo groenlandese Jens-Frederik Nielsen, che ha ribadito come Nuuk scelga la Danimarca rispetto agli Stati Uniti. Ieri, il deputato repubblicano Randy Fine ha presentato alla Camera dei Rappresentanti il "Greenland Annexation and Statehood Act", un progetto di legge che, se approvato, conferirebbe al presidente Donald Trump l'autorità di "annettere" o "acquisire" la Groenlandia.

