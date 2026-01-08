L’ultima fantasia di Trump sulla Groenlandia | Vuole pagare i suoi abitanti perché accettino l’annessione agli Usa

Recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno riacceso il dibattito sulla possibilità di acquisire l’isola. L’ex presidente statunitense ha suggerito un’ipotesi economica, proponendo di pagare gli abitanti per l’eventuale accettazione di un’occupazione americana. La questione rimane aperta, con il governo degli Stati Uniti che non ha ancora chiarito quale strategia intenda adottare, tra acquisto, accordi o altro.

Comprarla o conquistarla con la forza? Il governo di Donald Trump continua a mantenersi ambiguo sulla strategia da seguire per far sua la Groenlandia. Ma stando a quanto riporta Reuters, ci sarebbe anche un altro piano allo studio degli Usa. Che passerebbe per la seduzione (economica) degli abitanti dell’isola dell’Artico. Funzionari statunitensi starebbero, infatti, valutando l’ipotesi di offrire pagamenti una tantum ai groenlandesi per incentivare una separazione dalla Danimarca e una possibile annessione agli Stati Uniti. Le cifre discusse, sebbene ancora poco chiare, oscillerebbero tra i 10 mila e i 100 mila dollari a persona, per un costo complessivo che potrebbe arrivare a circa 6 miliardi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Trump vuole pagare gli abitanti della Groenlandia”: gli Usa studiano la mossa per convincerli a mollare la Danimarca

Leggi anche: Trump valuta pagamenti agli abitanti della Groenlandia per separarsi dalla Danimarca e unirsi agli Usa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Da Trump un altro strappo. L'inviato per la Groenlandia - Donald Trump non abbandona le ambizioni di controllo sulla Groenlandia e nomina un inviato speciale degli Usa nel territorio danese, scatenando l'ira di Copenaghen. ilgiornale.it

Usa, Trump nomina il governatore della Louisiana inviato speciale per la Groenlandia - Il governatore della Louisiana, Jeff Landry, è il nuovo inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia. tg24.sky.it

Trump ha desistito sulla conquista della Groenlandia? Solo a parole - È singolare, data l’importanza attribuita all’alba del suo secondo mandato alla necessità di controllare “in un modo o nell’altro” la Groenlandia, che l’isola e più in generale l’Artico non compaiano ... huffingtonpost.it

Il nuovo inviato di Trump in GROENLANDIA ha il compito di annetterla agli USA | The Essential

LA RECENSIONE di Luca Canini L’ultima campagna di Dungeons & Dragons nel seminterrato e la fantasia di Mike sul destino di Undici: gli unici acuti da applausi. - facebook.com facebook

Lego artificiale, se il chip ci toglie anche l'ultima fantasia x.com