Toscana l’export accelera | +22% nei primi nove mesi del 2025 Stati Uniti mercato chiave
La Toscana conferma una crescita significativa nell’export nei primi nove mesi del 2025, con un incremento del 22%, segnando un ritorno alla dinamica positiva dopo il rallentamento del 2024. Gli Stati Uniti si consolidano come mercato chiave per la regione, evidenziando una ripresa importante nel settore.
Firenze, 13 dicembre 2025 – Dopo la battuta d’arresto del 2024, quando l’export italiano aveva segnato un calo di 3,3 miliardi, i primi nove mesi del 2025 mostrano una nuova dinamica positiva. Le vendite all’estero del Paese crescono di 16,6 miliardi di euro, pari al +3,6 per cento, una ripresa che coinvolge anche il rapporto con gli Stati Uniti. Le spedizioni oltreoceano, infatti, secondo quanto riporta la Cgia di Mestre nelle sue elaborazioni su dati Istat, tornano a salire di 4,3 miliardi, registrando un incremento del 9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dentro questo quadro nazionale la Toscana si distingue per intensità della crescita: nei primi tre trimestri del 2025 la regione supera i 55,9 miliardi di euro di export complessivo, con un balzo del 22,3 per cento sui 45,7 miliardi dello stesso periodo 2024. Lanazione.it
