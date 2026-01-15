Exclusive-Trump questions Reza Pahlavi’s ability to garner support in Iran

Il commento di Donald Trump su Reza Pahlavi, leader dell’opposizione iraniana, ha suscitato interesse nel contesto delle dinamiche politiche in Iran. In questa analisi, si esamina il potenziale sostegno di Pahlavi all’interno del paese e le implicazioni delle dichiarazioni statunitensi, offrendo uno sguardo obiettivo sulle recenti dichiarazioni e la loro rilevanza per la scena politica iraniana.

By Steve HollandWASHINGTON, Jan 14 (Reuters) - U.S. President Donald Trump said on Wednesday that Iranian opposition figure Reza Pahlavi “seems very nice” but expressed u. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Exclusive-Trump questions Reza Pahlavi’s ability to garner support in Iran Leggi anche: Reza Pahlavi: "Iran, libertà è vicina" Leggi anche: Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Exclusive: Trump questions Reza Pahlavi's ability to garner support in Iran - President Donald Trump said on Wednesday that Iranian opposition figure Reza Pahlavi "seems very nice" but expressed uncertainty over whether Pahlavi would be able to muster support within Iran ... reuters.com

Tg2. . #Iran, migliaia i manifestanti uccisi, il regime annuncia le prime impiccagioni. Agli #StatiUniti: "Se attaccati colpiremo le vostre basi". #Trump ai manifestanti: "Aiuti in arrivo". Al #Tg2Rai ore 13,00 #14gennaio facebook

Materie prime e rotte marittime: perché la Groenlandia fa gola a Trump x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.