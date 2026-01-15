Exclusive-Trump questions Reza Pahlavi’s ability to garner support in Iran

Da internazionale.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commento di Donald Trump su Reza Pahlavi, leader dell’opposizione iraniana, ha suscitato interesse nel contesto delle dinamiche politiche in Iran. In questa analisi, si esamina il potenziale sostegno di Pahlavi all’interno del paese e le implicazioni delle dichiarazioni statunitensi, offrendo uno sguardo obiettivo sulle recenti dichiarazioni e la loro rilevanza per la scena politica iraniana.

By Steve HollandWASHINGTON, Jan 14 (Reuters) - U.S. President Donald Trump said on Wednesday that Iranian opposition figure Reza Pahlavi “seems very nice” but expressed u. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

exclusive trump questions reza pahlavi8217s ability to garner support in iran

© Internazionale.it - Exclusive-Trump questions Reza Pahlavi’s ability to garner support in Iran

Leggi anche: Reza Pahlavi: "Iran, libertà è vicina"

Leggi anche: Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

exclusive trump questions rezaExclusive: Trump questions Reza Pahlavi's ability to garner support in Iran - President Donald Trump said on Wednesday that Iranian opposition figure Reza Pahlavi "seems very nice" but expressed uncertainty over whether Pahlavi would be able to muster support within Iran ... reuters.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.