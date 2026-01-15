Ex teatro Real Borbone intervento finanziato ma i lavori non partono Sderlenga | Grave immobilismo

Il restauro dell’ex Teatro Real Borbone, finanziato ma ancora in stallo, solleva preoccupazioni. Il consigliere comunale Francesco Sderlenga ha presentato un’interrogazione evidenziando il “grave immobilismo” e il silenzio che caratterizzano l’attuale situazione, nonostante la disponibilità di fondi. La vicenda evidenzia la necessità di un intervento tempestivo per rispettare gli impegni e valorizzare un patrimonio simbolo della città.

