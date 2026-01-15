Ex teatro Real Borbone intervento finanziato ma i lavori non partono Sderlenga | Grave immobilismo

Da foggiatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il restauro dell’ex Teatro Real Borbone, finanziato ma ancora in stallo, solleva preoccupazioni. Il consigliere comunale Francesco Sderlenga ha presentato un’interrogazione evidenziando il “grave immobilismo” e il silenzio che caratterizzano l’attuale situazione, nonostante la disponibilità di fondi. La vicenda evidenzia la necessità di un intervento tempestivo per rispettare gli impegni e valorizzare un patrimonio simbolo della città.

“Un silenzio inaccettabile e un’opera ferma nonostante i fondi disponibili”. Con queste parole il consigliere comunale Francesco Sderlenga ha presentato un’interrogazione a risposta scritta sullo stato di attuazione dell’intervento di restauro e messa a norma dell’ex Teatro Real Borbone, simbolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Partono i lavori per proteggere il potabilizzatore dagli allagamenti: un intervento da oltre un milione

Leggi anche: Partono i lavori sul ponte di via Trieste, un intervento lungo 6 mesi: come cambia la viabilità

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.