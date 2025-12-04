Partono i lavori sul ponte di via Trieste un intervento lungo 6 mesi | come cambia la viabilità

Un intervento fondamentale per l'adeguamento dell'infrastruttura, ma che provocherà anche grandi disagi rispetto al traffico cittadino. Martedì 9 dicembre partiranno i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo ponte di via Trieste sullo scolo Lama, con particolare riferimento allo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Partono i lavori sul ponte di via Trieste, un intervento lungo 6 mesi: come cambia la viabilità

