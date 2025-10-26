Multato due volte in via Matteotti | Niente cartelli E io faccio ricorso

"Sono un agente di commercio da 38 anni, percorro 50mila chilometri l’anno e non ho mai preso una multa per eccesso di velocità. La mia patente a pieni punti ne è la prova. Eppure, in via Matteotti ad Argenta, ho ricevuto due sanzioni da autovelox in soli dieci giorni", comincia così il racconto di un automobilista, 63 anni, di Vicenza finito nel mirino dell’occhio elettronico che si trova in via Matteotti. "Non è indicato il limite di velocità in vigore in quella strada, quello di 50 chilometri all’ora. Sembra a tutti gli effetti un tratto extraurbano con il limite di 70 e sotto quella velocità mi sono mantenuto, facendo i 61 all’ora". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

