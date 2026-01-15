Euphoria 3 | novità trailer e guest star

Euphoria 3 si appresta a tornare con nuovi episodi, portando avanti la narrazione della serie. La stagione offrirà aggiornamenti sulla vita dei personaggi e introdurrà alcune guest star. In attesa della data di uscita, ecco le novità, il trailer e le anticipazioni ufficiali per conoscere cosa ci riserva questa nuova fase dello show.

L'attesa sta per finire: la terza stagione di Euphoria è pronta a fare il suo debutto e a riprendere le fila della storia. Un'attesa, quella affrontata dai fan, che si è protratta molto a lungo. Il finale della seconda stagione, infatti, è stato trasmesso nell'ormai lontanissimo febbraio 2022. Una pausa lunghissima che è stata caratterizzata tanto dallo sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood quanto dalla morte di Angus Cloud, attore di appena venticinque anni che nello show interpretava il personaggio di Fezco. Una morte, quella dell'attore, che di sicuro ha avuto delle ripercussioni sulla trama della terza stagione, che è stata svelata dal nuovissimo trailer appena condiviso online. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

