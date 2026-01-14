HBO Max ha pubblicato il teaser trailer italiano della terza stagione di Euphoria, attesa da quasi quattro anni. La nuova stagione si presenta con un salto temporale di cinque anni rispetto alla conclusione della seconda, offrendo uno sguardo alle trasformazioni dei protagonisti e alle nuove sfide che li attendono. Un’anticipazione che incuriosisce gli appassionati, mantenendo un tono sobrio e informativo.

HBO Max ha rilasciato il teaser trailer italiano della terza stagione di Euphoria, che arriva dopo quasi quattro anni di attesa e segna un salto temporale di cinque anni rispetto alla fine della seconda stagione. Il teaser trailer, intenso e carico di tensione, mostra i personaggi ormai adulti alle prese con nuove sfide: Rue (Zendaya) incrocia spacciatori pericolosi (tra cui un nuovo kingpin interpretato da Akinnuoye-Agbaje), Cassie (Sydney Sweeney) si ritrova a fare la cam girl mentre è sposata con Nate (Jacob Elordi), e Nate stesso sembra sprofondare in una spirale di rabbia e autodistruzione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Euphoria S3 | Teaser Trailer: Il Caos È Alle Stelle!

