riapre il palatombolone guest star valeria marini

Valeria Marini sarà sicuramente l’ospite più atteso al Palatombolone di Savignano. Da giovedì torna l’amatissimo Palatombolone accanto al parcheggio dello stadio comunale con un ricco programma di appuntamenti. Musica, ospiti speciali tra i quali la show girl Valeria Marini che sarà al Palatombolone il 22 dicembre, le tombole animate da Marco Calandrini con l’inaugurazione ufficiale del 13 dicembre e la supertombola di Santa Lucia condotta da Ermanno Pasolini, sono gli ingredienti di una ricetta capace di riunire attorno a un tavolo gli amici di sempre nel gioco più tradizionale e natalizio che c’è. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

