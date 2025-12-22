Esplosione e incendio in una casa a Poirino | ustionata una ragazza i carabinieri salvano tre minorenni
Una bombola di gas è esplosa e un incendio è divampato poco dopo in una casa di via Trieste a Poirino nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero con le ambulanze della sezione cittadina della Croce Rossa e con l'elisoccorso, i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Esplosione e incendio in una casa a Poirino: ustionata una ragazza, i carabinieri salvano i suoi tre fratelli
Leggi anche: Esplosione e incendio in una casa a Poirino: probabilmente persone coinvolte
Paura a Poirino, incendio in casa: in salvo quattro fratelli, una ragazza ferita - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in via Trieste, dove un incendio ha colpito un’abitazione poco dopo le 16,30. torinoggi.it
Incendio in un’abitazione a Poirino, quattro giovani salvati dai Carabinieri - Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi a Poirino, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Trieste poco dopo le 16. giornalelavoce.it
PORTO ORTONA Incendio ed esplosione in una complessa esercitazione Leggi qui: https://cityne.ws/fxMA6 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.