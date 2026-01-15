Esplosione in una casa ad Arezzo le fiamme e l' edificio sventrato | tre feriti sotto le macerie

Un'esplosione in una casa ad Arezzo ha causato un incendio e il crollo dell'edificio, provocando tre persone ferite rimaste sotto le macerie. L'incidente si è verificato tra Il Matto e Ristradelle, creando momenti di emergenza e interventi di soccorso. Le autorità sono sul posto per le operazioni di sicurezza e ricostruzione dei fatti.

Attimi di terrore ad Arezzo, nella zona tra Il Matto e Ristradelle, dove un'abitazione è esplosa ed è crollata. È successo dopo le ore 17 e l'abitazione è andata in fiamme. Sotto le macerie c'erano 3 feriti: un uomo e due donne. Secondo quanto si apprende, sarebbero già stati trasportati in ospedale. Una donna di 80 anni è in condizioni gravi (codice rosso) ed è stata trasferita con l'elisoccorso a un centro specializzato per le ustioni; l'uomo è in codice giallo e l'altra donna in codice verde. Tutti sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale del 118 dell’Asl Toscana sud est. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Esplosione in una casa ad Arezzo, le fiamme e l'edificio sventrato: tre feriti sotto le macerie Leggi anche: Arezzo, crolla una palazzina dopo un’esplosione: feriti sotto le macerie Leggi anche: Esplosione in casa ad Albstadt: muore una famiglia italiana sotto le macerie Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incendio a Pertusio: casa devastata dalle fiamme, colonna di fumo visibile da distante; Salento, esplode bombola di Gpl in casa: cucina distrutta dalle fiamme, salvi gli occupanti. Esplosione in una casa ad Arezzo, crolla parte dell'edificio in fiamme: si cercano feriti sotto le macerie - Attimi di terrore ad Arezzo, nella zona tra Il Matto e Ristradelle, dove un'abitazione è esplosa ed è crollata. msn.com

Arezzo: Esplosione e Crollo di un Edificio, Operazioni di Soccorso in Corso - Un'esplosione ha colpito una palazzina ad Arezzo, causando diversi feriti e attivando immediatamente operazioni di soccorso. notizie.it

Casa crolla dopo un’esplosione: tre feriti, uno è grave - Un boato improvviso alle porte di Arezzo, nella località Il Matto. msn.com

A Vasto boom di B&B, ora è emergenza casa L’esplosione di B&B in città ha sottratto una buona fetta del patrimonio edilizio all’uso abitativo. Una realtà con cui devono fare i conti tutte quelle famiglie, coppie e single che cercano un appartamento a prezzi cal - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.