Crolla una palazzina ad Arezzo | si teme la presenza di vittime

Nella zona de Il Matto ad Arezzo, si è verificato il crollo di una palazzina poco prima delle 17:30. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che stanno valutando eventuali vittime o feriti. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento.

AREZZO – Paura e timore ad Arezzo per il crollo di una palazzina in località Il Matto ad Arezzo, poco prima delle 17,30. Per l'intervento, ancora in corso, sono stati attivati l'elisoccorso Pegaso2, l'auto medica di Arezzo, l'ambulanza infermierizzata dlla Misericordia di Castiglion Fiorentino, la Croce Rossa Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo, i vigili del fuoco arezzo e le forze dell'ordine. È stato attivato i l gruppo maxiemergenze del 118 Arezzo p er seguire la vicenda. Non è escluso la presenza di vittime sotto le maceria.

