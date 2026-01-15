Esce di nascosto nella notte a Modena e scompare si cerca una 14enne

Una ragazza di 14 anni è scomparsa nella notte tra sabato e domenica a Modena. È uscita di nascosto da casa e potrebbe aver raggiunto Milano o Torino, città che le suscitavano interesse. Le autorità stanno conducendo le ricerche per rintracciarla e garantire la sua sicurezza.

La 14enne è uscita di nascosto di casa durante la notte tra sabato e domenica a Modena. La ragazzina potrebbe essere diretta a Milano o Torino, città dalle quali era attratta. L'adolescente non ha con sé il cellulare.

Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a Modena. “Era in Liguria con un amico” - La giovane studentessa è stata rintracciata grazie a un brillante lavoro di intelligence della squadra mobile della polizia ... msn.com

