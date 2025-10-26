Sace parte da Milano il roadshow sulle energie per il futuro dell’export

Ildenaro.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prenderà il via  a Milano il prossimo 29 ottobre “Energie per il futuro dellexport”,  il roadshow itinerante di  Sace,  l’Export Credit Agency direttamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, dedicato al dialogo e all’ascolto delle imprese italiane. Il percorso si svilupperà in  sette tappe – da Milano a Bari, passando per Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Roma –  nelle sedi territoriali di Sace, vere e proprie Case delle imprese che ogni giorno supportano le aziende nei loro percorsi di crescita in Italia e nel mondo. Obiettivo del roadshow di Sace sarà di raccogliere i nuovi bisogni delle imprese italiane, anche alla luce del contesto economico in continua evoluzione, per poter poi scrivere insieme  le strategie e gli strumenti Sace del prossimo futuro per valorizzare al massimo il potenziale di crescita dell’export,  con una attenzione particolare alle principali filiere, distretti e settori strategici del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

