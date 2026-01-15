Empoli e Vinci | evacuazione di 4800 persone per rimuovere bomba della Seconda guerra Zona rossa e divieti

Domenica 18 gennaio 2026, a Empoli e Vinci, circa 4.800 persone saranno evacuate per il disinnesco di una bomba risalente alla Seconda Guerra mondiale. L'intervento, che interessa le aree di piazza Guido Guerra a Empoli e il cantiere del teatro Ferruccio a Vinci, prevede l'istituzione di una zona rossa e il divieto di accesso per garantire la sicurezza durante le operazioni di rimozione dell'ordigno.

