Empoli e Vinci | evacuazione di 4800 persone per rimuovere bomba della Seconda guerra Zona rossa e divieti
Domenica 18 gennaio 2026, a Empoli e Vinci, circa 4.800 persone saranno evacuate per il disinnesco di una bomba risalente alla Seconda Guerra mondiale. L'intervento, che interessa le aree di piazza Guido Guerra a Empoli e il cantiere del teatro Ferruccio a Vinci, prevede l'istituzione di una zona rossa e il divieto di accesso per garantire la sicurezza durante le operazioni di rimozione dell'ordigno.
Domenica 18 gennaio 2026 saranno 4.800, 3.600 circa su Empoli (Firenze) e oltre 1.200 su Vinci (Firenze) le persone evacuate per il disinnesco del secondo ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale rinvenuto in piazza Guido Guerra a Empoli, nel cantiere del teatro il Ferruccio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Empoli e Vinci, 4800 persone evacuate per la bomba da disinnescare: zona rossa, accoglienza, cosa c’è da sapere
Leggi anche: Bomba nel cantiere del teatro, Empoli e Vinci si preparano per una nuova evacuazione. Data, modalità e info utili
Empoli e Vinci, 4800 persone evacuate per la bomba da disinnescare: zona rossa, accoglienza, cosa c’è da sapere - Il disinnesco dell’ordigno della seconda guerra mondiale: le operazioni partono da venerdì 16 gennaio e si protrarranno per tutto weekend. msn.com
Empoli, evacuazione e rimozione secondo ordigno bellico: i provvedimenti per la viabilità - Inoltre, a seguito delle comunicazioni dell'Enac, è diramato un NOTAM (avviso ufficiale e temporaneo per piloti) che vieta il sorvolo della zona rossa da parte di droni e velivoli nell'arco ... 055firenze.it
Evacuazione per 5mila abitazioni per il disinnesco di un ordigno - VINCI: L'oggetto è stato ritrovato nel cantiere del Teatro il Ferruccio di Empoli: vietato anche il volo di velivoli e droni per tutta la giornata ... toscanamedianews.it
Parte del territorio di Empoli e Vinci sarà interessato da un'evacuazione dopo il ritrovamento dell'ordigno bellico nel cantiere del teatro il Ferruccio facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.