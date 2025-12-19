Bomba nel cantiere del teatro Empoli e Vinci si preparano per una nuova evacuazione Data modalità e info utili

Un ordigno bellico scoperto nel cantiere del teatro di Empoli ha scatenato l'attenzione della città, con Vinci pronta a una nuova evacuazione. La rimozione del secondo ordigno è prevista per il 18 gennaio 2026, coinvolgendo le autorità e le procedure di sicurezza. Ecco tutte le informazioni utili per capire modalità, data e dettagli di un’operazione che richiede massima attenzione e collaborazione.

© Lanazione.it - Bomba nel cantiere del teatro, Empoli e Vinci si preparano per una nuova evacuazione. Data, modalità e info utili Empoli, 19 dicembre 2025 – Il 18 gennaio 2026 è la data programmata per la rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del teatro Il Ferruccio di piazza Guido Guerra. Tuttavia, qualora condizioni meteo avverse o altri gravi motivi lo richiedano, l’operazione potrebbe essere riprogrammata. E’ quanto comunicato dall’amministrazione comunale alla luce del ritrovamento di una nuova bomba nei luoghi dello scavo. GERMOGLI PH: 03 SETTEMBRE 2025 EMPOLI INIZIO OPERAZIONE DI ALLESTIMENTO PREPARAZIONE RIMOZIONE BOMBA AL CANTIERE TEATRO IL FERRUCCIO DA PARTE DELL'ESERCITO Â© TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI Evacuazione dell'area interessata. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Bomba di oltre 500 libbre nel cantiere a Empoli, nuova evacuazione. Ecco quando Leggi anche: Nuova evacuazione a Empoli e Vinci per un ordigno bellico: sarà il 18 gennaio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Consiglio comunale Empoli: in odg dimissioni di Campinoti, bomba al cantiere teatro, Keu, Multiutility, cittadinanza a Albanese, interventi su scuole. Consiglio comunale Empoli: in odg dimissioni di Campinoti, bomba al cantiere teatro, Keu, Multiutility, cittadinanza a Albanese, interventi su scuole - Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 22 dicembre 2025, alle 9 con eventuale prosecuzione alle 21, nella sala al primo piano del Palazzo ... gonews.it

Bomba di oltre 500 libbre nel cantiere a Empoli, nuova evacuazione. Ecco quando - Empoli e Vinci, 25 novembre 2025 – È stata fissata per domenica 18 gennaio 2026 la data della nuova evacuazione per favorire le operazioni di despolettamento e rimozione del secondo ordigno bellico ... lanazione.it

Trovata un'altra bomba inesplosa nel cantiere a Empoli: nuova evacuazione (anche a Vinci) il 18 gennaio 2026 - Nuova evacuazione a Empoli domenica 18 gennaio 2026 per la rimozione del secondo ordigno bellico trovato nel cantiere del Teatro il Ferruccio, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli. corrierefiorentino.corriere.it

Now Pozzuoli 15 Dicembre, ritrovata una bomba sul Rione Terra, gli operai del cantiere nel primo pomeriggio scavando in profondità nei pressi della chiesa di San Celso, hanno rinvenuto un ordigno inesploso della seconda guerra mondiale, l'hanno riportato - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.