Aggressioni neofasciste e influencer del degrado l' Esquilino si ribella | Ora basta

Prima l’assalto con cori fascisti allo storico “Bar allo Statuto”, poi l’aggressione al giornalista Alessandro Sahebi, davanti al Teatro Brancaccio, perché indossava una felpa di Azione Antifascista. In mezzo i “raid notturni di sciacalli che per qualche click attaccano e umiliano persone fragili. 🔗 Leggi su Romatoday.it

