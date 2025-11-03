Raid fascisti e influencer del degrado l’Esquilino si ribella | Basta sciacalli che speculano sulle persone

Dopo le aggressioni al Bar allo Statuto e contro il giornalista Alessandro Sahebi davanti al Teatro Brancaccio Brancaccio, i Giovani Democratici del Municipio I lanciano un presidio: “L’Esquilino non si piega ai fascisti né ai raid per i click”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Era insieme ad altre persone quando è scattato il raid - facebook.com Vai su Facebook

A #Genova un branco di quaranta #fascisti incappucciati ha devastato una scuola. Gridavano "viva il Duce". Hanno disegnato svastiche sui muri. Poi sono fuggiti, in tipico stile fascista La polizia è stata chiamata subito ma è arrivata troppo tardi. - X Vai su X

Aggressioni neofasciste e influencer del degrado, l'Esquilino si ribella: "Ora basta" - In programma il 5 novembre il presidio organizzato dai Giovani democratici del municipio I: "Il quartiere è libero e antifascista" ... Da romatoday.it

Raid in un bar romano, il titolare denuncia: «Cori fascisti, poi l'aggressione ai Pro Pal». Devastato il locale - «Dopo una giornata di manifestazione bella, partecipata e profondamente pacifica, ieri sera (sabato 4 ottobre 2025, ndr. Secondo leggo.it