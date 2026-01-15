Emendamento fake Dagnino | E' una norma parlamentare il governo non ha espresso alcun parere
L’emendamento in questione, inserito in un articolo relativo ai contributi agli enti locali, non è stato votato singolarmente. Si tratta di una norma di origine parlamentare, sulla quale il governo, rappresentato dall'autore in aula, non ha espresso parere. Questa precisazione chiarisce che l’emendamento non riflette una posizione ufficiale del governo, ma fa parte di un complesso articolato legislativo.
"L’emendamento non è stato votato autonomamente, ma inserito in un articolo complesso di matrice parlamentare, composto da numerosi commi e rubricato "contributi agli enti locali" sul quale il governo, rappresentato in aula da me, non ha espresso alcun parere". Lo afferma l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, in merito alle notizie di stampa pubblicate in data odierna, relative all’approvazione dell’emendamento n. 11.148, definito dal deputato Ismaele La Vardera "supercazzola". L'assessore Dagnino ritiene necessario smentire con fermezza le dichiarazioni rese dal parlamentare, "in quanto del tutto prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione istituzionale e professionale". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Calciomercato Inter, Chivu ha espresso il suo parere: pronta una trattativa?
Leggi anche: Manovra 2026, nuovo maxi emendamento del governo: Zes, credito imposta e casa, cambia norma Tfr – La diretta
Emendamento fake, Dagnino: “Norma parlamentare, governo non ha espresso parere” - Lo afferma l'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino, in merito alle notizie di stampa pubblicate in data odierna, relative all'approvazione dell'emendamento n. ilsicilia.it
Norma fake La Vardera approvata in Sicilia, votata anche da alcuni del Pd - Sui 60 parlamentari presenti nell'aula del Parlamento siciliano, 26 hanno votato a favore dell'emendamento che conteneva anche la norma fake del deputato Ismaele La Vardera, 14 sono stati i contrari m ... ansa.it
Emendamento fake di La Vardera approvato dall'Ars: "Nessun controllo sulle norme finanziate" - I fondi resteranno a disposizione del bilancio della Regione: "Ho dimostrato che spesso si legifera i ... agrigentonotizie.it
Emendamento fake di La Vardera approvato dall'Ars: "Nessun controllo sulle norme finanziate" ift.tt/sH9tTmf x.com
Nel pomeriggio, intorno alle ore 19, prima che andrà in onda la puntata di Piazzapulita - LA7, racconterò tutta la verità sull’emendamento fake, poi diventato legge, di Ismaele La Vardera. Vi aspetto qui sulla mia pagina! facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.