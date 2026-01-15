Emendamento fake Dagnino | E' una norma parlamentare il governo non ha espresso alcun parere

L’emendamento in questione, inserito in un articolo relativo ai contributi agli enti locali, non è stato votato singolarmente. Si tratta di una norma di origine parlamentare, sulla quale il governo, rappresentato dall'autore in aula, non ha espresso parere. Questa precisazione chiarisce che l’emendamento non riflette una posizione ufficiale del governo, ma fa parte di un complesso articolato legislativo.

"L’emendamento non è stato votato autonomamente, ma inserito in un articolo complesso di matrice parlamentare, composto da numerosi commi e rubricato "contributi agli enti locali" sul quale il governo, rappresentato in aula da me, non ha espresso alcun parere". Lo afferma l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, in merito alle notizie di stampa pubblicate in data odierna, relative all’approvazione dell’emendamento n. 11.148, definito dal deputato Ismaele La Vardera "supercazzola". L'assessore Dagnino ritiene necessario smentire con fermezza le dichiarazioni rese dal parlamentare, "in quanto del tutto prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione istituzionale e professionale". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

