Calciomercato Inter Chivu ha espresso il suo parere | pronta una trattativa?

Calciomercato Inter. Nel match di Verona, l’ Inter si è trovata dinanzi a Giovane, attaccante brasiliano classe 2003, autore del suo primo gol in Serie A proprio contro i nerazzurri. Un’azione travolgente, con accelerazione, dribbling su Bastoni e conclusione vincente, che ha certificato la crescita dell’ex Corinthians. Secondo Tuttosport, il suo nome non è nuovo ad Appiano: il club nerazzurro lo segue da tempo come profilo da monitorare attentamente. In queste prime giornate, Giovane ha già mostrato numeri importanti: è il giocatore che ha tirato di più nello specchio ( 15 conclusioni), ha fornito 3 assist ed è nella top ten dei migliori dribblatori del campionato ( 14 dribbling riusciti). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec - facebook.com Vai su Facebook

?#Calciomercato #Inter: #Frendrup pista sempre calda, c'è una svolta - X Vai su X

Chivu tenta il colpo dopo Verona-Inter: “E’ il nuovo Lookman” - Dopo l’ultima vittoria ottenuta dall’ Inter in trasferta contro il Verona al termine di una partita particolarmente sofferta, dalle parti di Viale della Liberazione si è tornati a parlare di calciomer ... Secondo passioneinter.com

Retroscena Giovane: “L’Inter lo monitora! E piace a Chivu: a fine partita Cristian gli ha detto…” - Il brasiliano, velocissimo palla al piede e comunque dotato fisicamente, è un profilo che all’Inter continua a mancare e che viene monitorato ... Segnala msn.com

Chivu lo esalta dopo Inter-Fiorentina: “Abbiamo in casa un giocatore forte” - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Fiorentina ... Da calciomercato.it