Elkann fugge dai giornalisti di Rep

Durante i festeggiamenti per i 50 anni del quotidiano, John Elkann ha scelto di entrare dal retro e di lasciare la scena in modo discreto, evitando i giornalisti presenti. La presenza del presidente Mattarella ha attirato l'attenzione, ma Elkann ha preferito mantenere un atteggiamento riservato. L'evento ha visto la partecipazione di diverse figure pubbliche, sottolineando l'importanza dell'occasione per il quotidiano.

John entra dal retro e poi scappa in macchina dalla festa per i 50 anni del quotidiano, dove ieri ha partecipato anche Mattarella. All’esterno la contestazione dei lavoratori. « Elkann non è la tua festa. La Repubblica siamo noi». La mostra dei 50 anni di Repubblica inaugurata ieri all’ex Mattatoio si è trasformata in occasione di protesta per il comitato del giornale romano. «Giornalismo, dignità, indipendenza», questi gli striscioni esposti. Per terra anche qualche carciofo. Una trentina di giornalisti del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari hanno atteso qualche ora per cercare un confronto con John Elkann, amministratore delegato di Exor, che a breve cederà quel che resta del gruppo editoriale Gedi a una società di un armatore greco, Antenna. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Elkann fugge dai giornalisti di «Rep» Leggi anche: Editoria, protesta giornalisti di Repubblica a mostra per i 50 anni: “Elkann, non è la tua festa” Leggi anche: John Elkann vuole vendere tutta Gedi, i giornalisti della Stampa scioperano: "Umiliati" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La festa triste di Repubblica negata ai suoi giornalisti. John Elkann imputato per dichiarazione infedele. Si spacciava per imprenditore. LA PALESTRA/ANTONIO CARANO facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.