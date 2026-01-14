Il Comitato di redazione di Repubblica ha espresso la propria disapprovazione durante la mostra per i 50 anni del quotidiano, rivolgendo un messaggio diretto a John Elkann, patron del gruppo Gedi. La protesta si configura come un gesto di denuncia rispetto alle scelte editoriali e alle condizioni lavorative all’interno dell’azienda, evidenziando la volontà di sottolineare il ruolo dei giornalisti e il valore dell’indipendenza nel settore dell’editoria.

Il Comitato di Repubblica in protesta contro il patron del gruppo editoriale Gedi John Elkann alla mostra per i 50 anni del giornale. Una trentina di giornalisti del Cdr del quotidiano hanno atteso l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Ex Mattatoio di Roma accolto da Elkann per un sit in contro la gestione del gruppo e l’intenzione di vendere a un imprenditore greco. I giornalisti hanno esposto gli striscioni con scritto “ La Repubblica siamo noi ” e “ Elkann non è la tua festa ”, suonato fischietti e intonato il coro “Fatti vedere, Elkann fatti vedere”. “Dopo quasi sei anni di gestione disastrosa del gruppo editoriale” recita un volantino distribuito dai cronisti “l’attuale proprietario John Elkann ha deciso di vendere quel che resta di Gedi a una società di un armatore greco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Editoria, protesta giornalisti di Repubblica a mostra per i 50 anni: “Elkann, non è la tua festa”

Leggi anche: Protesta dei giornalisti di Repubblica contro Elkann alla festa per i 50 anni del giornale: “Chi vuol disfarsi del giornale festeggia, noi fuori”

Leggi anche: "Repubblica", slitta la cessione al greco. Elkann vuole prima festeggiare i 50 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gedi, per 'La Stampa' scende in campo anche la Sae di Leonardis: giornate cruciali per il futuro del quotidiano.

Protesta dei giornalisti di Repubblica contro Elkann alla festa per i 50 anni del giornale: “Chi vuol disfarsi del giornale festeggia, noi fuori” - Protesta dei giornalisti di Repubblica contro il patron del gruppo editoriale Gedi John Elkann alla mostra per i 50 anni del giornale inaugurata mercoledì all’Ex Mattatoio di Roma. ilfattoquotidiano.it