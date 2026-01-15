Egitto-Nigeria finale 3 e 4 posto Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

L'incontro tra Egitto e Nigeria, valido per il terzo e quarto posto della Coppa d’Africa 2025, rappresenta l’ultima occasione per le due nazionali di chiudere il torneo con un risultato positivo. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione della partita, che si svolge dopo le eliminazioni dalle fasi finali. Un match che, pur non decidendo il vincitore assoluto, offre comunque un’importante opportunità di riscatto.

Gara valida per la finale 3 e 4 posto Coppa d’Africa 2025. Si affrontano le due grandi deluse della manifestazione che ora si contendono un posto sul gradino più basso del podio. Egitto-Nigeria si giocherà sabato 17 gennaio 2025 alle ore 17 presso lo stadio Mohamed V di Casablanca. EGITTO-NIGERIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli egiziani hanno chiuso la fase eliminatoria al primo posto nel Gruppo B con sette punti in tre gare, frutto delle vittorie su Zimbawe e Sudafrica, e del pareggio a reti bianche contro Angola. Negli ottavi di finale, i Faraoni si sono sbarazzati senza problemi del Benin per 3-1, dopo i tempi supplementari, mentre molto sofferto si è rivelato il successo ai quarti per 3-2 sulla costa d’Avorio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

