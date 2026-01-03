L’incontro tra Nigeria e Mozambico negli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025 rappresenta un passaggio importante nel torneo. La Nigeria, favorevole tra le favorite, affronta il match con l’obiettivo di proseguire il cammino, mentre il Mozambico, giunto tra le migliori terze, cerca di sorprendere. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. La Nigeria punta chiaramente a vincere il titolo, e il primo ostacolo sulla strada verso l’obiettivo è il Mozambico che sogna l’impresa, dopo aver raggiunto gli ottavi tra le migliori terze. Nigeria-Mozambico si giocherà lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 20 presso il Fez Stadium. NIGERIA-MOZAMBICO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Nigeria ha rispettato i pronostici, qualificandosi agli ottavi di finale a punteggio pieno dopo aver vinto tutte le partite del Girone C. La Nazionale di Chelle ha superato nell’ordine Tanzania, Tunisia e Uganda, un percorso netto che conferma le ambizioni di chi ha sollevato la Coppa d’Africa tre volte, l’ultima nel 2013, e che nell’ultima edizione si è classificata seconda. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Nigeria-Mozambico, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

