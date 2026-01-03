Nigeria-Mozambico ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla
L’incontro tra Nigeria e Mozambico negli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025 rappresenta un passaggio importante nel torneo. La Nigeria, favorevole tra le favorite, affronta il match con l’obiettivo di proseguire il cammino, mentre il Mozambico, giunto tra le migliori terze, cerca di sorprendere. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.
Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. La Nigeria punta chiaramente a vincere il titolo, e il primo ostacolo sulla strada verso l’obiettivo è il Mozambico che sogna l’impresa, dopo aver raggiunto gli ottavi tra le migliori terze. Nigeria-Mozambico si giocherà lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 20 presso il Fez Stadium. NIGERIA-MOZAMBICO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Nigeria ha rispettato i pronostici, qualificandosi agli ottavi di finale a punteggio pieno dopo aver vinto tutte le partite del Girone C. La Nazionale di Chelle ha superato nell’ordine Tanzania, Tunisia e Uganda, un percorso netto che conferma le ambizioni di chi ha sollevato la Coppa d’Africa tre volte, l’ultima nel 2013, e che nell’ultima edizione si è classificata seconda. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Mali-Tunisia, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Senegal-Sudan, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla
Dove vedere Nigeria-Mozambico in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Classifiche Coppa d'Africa: l'Algeria vince ancora, il Burkina Faso agli ottavi; Tabellone Coppa d’Africa 2026: il calendario dagli ottavi alla finale, programma, orari, tv; Coppa d’Africa, definiti gli accoppiamenti degli ottavi: sfide impegnative per Sudafrica e Nigeria.
Dove vedere Nigeria-Mozambico in tv e streaming: canale, orario, formazioni - La favoritissima Nigeria affronta il Mozambico negli ottavi di finale della Coppa d'Africa: tutte le info sulla partita e dove vederla in tv e streaming. goal.com
Nigeria, Dele-Bashiru: "Siamo pronti per gli ottavi di Coppa d'Africa" - In vista degli ottavi di finale della Coppa d'Africa contro il Mozambico, il centrocampista della Lazio Fisayo Dele- lalaziosiamonoi.it
Tabellone Coppa d’Africa 2026/ Le partite degli ottavi di finale, date e orari (oggi 2 gennaio) - Tabellone Coppa d’Africa 2026: ecco le partite degli ottavi di finale, tutte le date e gli orari degli appuntamenti in Marocco (oggi 2 gennaio). ilsussidiario.net
Anteprima Nigeria-Mozambico: Ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025 | Storia, giocatori da te...
La Coppa d’Africa entra nella sua fase decisiva: da sabato 3 gennaio scattano gli ottavi di finale con le 16 nazionali che hanno superato la fase a gironi, tra grandi conferme come Nigeria, Egitto e Algeria e sorprese come Tanzania e Mozambico, in un progra - facebook.com facebook
Male non è andata, al netto delle scaramanzie il Mozambico è alla portata. Da lì in poi il tabellone ci getta nelle fauci del mostro marocchino previo un 1/4 durissimo. PS: nessuna delle 4 migliori terze conta più di 3 punti, nei tornei a 24 squadre credo non foss x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.