Egitto vs Benin ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

Egitto e Benin si affrontano negli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025. Dopo aver concluso il girone con risultati positivi, i Faraoni sembrano favoriti, ma il match si presenta comunque incerto. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro. Una partita importante per entrambe le nazionali, che potrebbe definire il proseguimento del torneo.

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. I Faraoni, che hanno dominato il proprio girone, dovrebbero avere vita facile contro il Benin, che si qualificata tra le migliori terze. Egitto vs Benin si giocherà lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 17 presso lo stadio Adrar di Agadir. EGITTO VS BENIN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Faraoni detengono il maggior numero di affermazioni in Coppa d’Africa, ben sette, l’ultima delle quali risale al 2010, poi sono arrivati due secondi posti e qualche edizione cannata. La Nazionale di Hassan ha disputato un’ottima fase a gironi, battendo Zimbawe e Sudafrica, per poi pareggiare contro l’Angola. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

