Edilson campione del mondo con il Brasile finisce al Grande Fratello Vip | Sono qui per i soldi
Edilson da Silva Ferreira, noto come Capetinha, ha rappresentato il Brasile ai Mondiali 2002. Dopo aver concluso la carriera sportiva, si è confrontato con nuove sfide, entrando nel cast del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione ha suscitato interesse, con l’atleta che ha dichiarato di essere nel reality show principalmente per motivi economici. Un percorso diverso, ma comunque segnato da una carriera di successo nel calcio internazionale.
Edilson da Silva Ferreira meglio conosciuto come Capetinha ha vestito la maglia del Brasile ai Mondiali 2002, oggi è costretto a rimettersi in gioco al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lovati al Grande Fratello Vip, l’avvocato a Fanpage: “Segue tutto il mio agente, io prendo quello che viene”
Leggi anche: Rosanna Banfi sul tumore al polmone: “I linfonodi sono puliti, la mia disavventura finisce qui”
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.