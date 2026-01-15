Edilson campione del mondo con il Brasile finisce al Grande Fratello Vip | Sono qui per i soldi

Edilson da Silva Ferreira, noto come Capetinha, ha rappresentato il Brasile ai Mondiali 2002. Dopo aver concluso la carriera sportiva, si è confrontato con nuove sfide, entrando nel cast del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione ha suscitato interesse, con l’atleta che ha dichiarato di essere nel reality show principalmente per motivi economici. Un percorso diverso, ma comunque segnato da una carriera di successo nel calcio internazionale.

