Rosanna Banfi sul tumore al polmone | I linfonodi sono puliti la mia disavventura finisce qui

Rosanna Banfi condivide un aggiornamento positivo riguardo alla sua salute dopo aver affrontato un tumore al polmone. Dopo l’intervento e gli esami, l’attrice annuncia che i linfonodi sono puliti e che la sua disavventura si conclude qui, portando un messaggio di speranza e sollievo ai suoi fan.

Rosanna Banfi ha condiviso sui social una bella notizia riguardante l'esito degli esami, dopo essersi operata lo scorso mese dopo aver scoperto un tumore al polmone destro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A volte la vita decide di sorprenderti quando ormai avevi smesso di aspettare. Arriva all’improvviso, senza bussare, e ti restituisce ciò che la paura stava cercando di portarti via. Per Rosanna Banfi, oggi è un giorno che ha il sapore delle lacrime belle, quelle c - facebook.com Vai su Facebook

Un nuovo tumore per Rosanna Banfi dopo 16 anni. Ad annunciarlo è la stessa attrice, figlia di Lino Banfi, con un post su Instagram: "Dopo 16 anni 'l'ospite', assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un'altra stanza dell Vai su X

Leggi anche: Cosa mi hanno detto i medici Rosanna Banfi e il tumore | l’intervento i timori e papà Lino

Leggi anche: Rosanna Banfi la straziante rivelazione sul tumore | italiani in lacrime

Rosanna Banfi sul tumore al polmone: “I linfonodi sono puliti, la mia disavventura finisce qui” - Rosanna Banfi ha condiviso sui social una bella notizia riguardante l'esito degli esami, dopo essersi operata lo scorso mese dopo aver scoperto un tumore ... Come scrive fanpage.it

Rosanna Banfi: "I linfonodi sono puliti, la mia disavventura col tumore è finita" - Attraverso la sua pagina Instagram la figlia di Lino Banfi ha annunciato di essere guarita dal tumore al polmone ... Si legge su ilgiornale.it