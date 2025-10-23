Lovati al Grande Fratello Vip l'avvocato a Fanpage | Segue tutto il mio agente io prendo quello che viene
Massimo Lovati commenta a Fanpage.it le indiscrezioni sulla sua partecipazione al Gf Vip. L'avvocato, noto per aver difeso Andrea Sempio nel caso Garlasco, ha confermato di aver assunto un agente che gestisce le sue attività mediatiche. Cosa ha detto sulla sua futura presenza nel reality show. 🔗 Leggi su Fanpage.it
