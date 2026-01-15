Clamoroso Douglas Costa va in Serie D con il Chievo | ma il ritorno in Italia sarà temporaneo
Douglas Costa, svincolato di grande esperienza, si è unito al Chievo in Serie D per il resto della stagione. Il suo ritorno in Italia è temporaneo, poiché successivamente si trasferirà all'Al Ittifaq. Questa operazione rappresenta una scelta strategica del presidente Laterza, che mira a rafforzare la squadra e a sorprendere il campionato di categoria.
