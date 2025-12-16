Il Tre | Sono caduto più volte Oggi non voglio più far male a chi non lo merita Una paura ce l’ho | rimanere da solo non trovare una persona alla quale voler bene davvero

Il Tre, reduce dal successo di Anima Nera, con i concerti alle porte a Roma e Milano, condivide riflessioni sulla sua crescita artistica e personale. Tra sogni, progetti e paure, il rapper apre il suo cuore, parlando delle sfide affrontate e dei desideri di trovare un vero legame affettivo. Un viaggio introspectivo tra musica, emozioni e speranze.

© Vanityfair.it - Il Tre: «Sono caduto più volte. Oggi non voglio più far male a chi non lo merita. Una paura ce l'ho: rimanere da solo, non trovare una persona alla quale voler bene davvero» Reduce dal lancio di Anima Nera, suo terzo album in studio, e in vista dei concerti di Roma e Milano, il rapper ci racconta i suoi progetti, i suoi sogni e pure i suoi tormenti: «Fanno parte di me, ogni tanto tornano a farmi visita. L'importante è saperli accogliere e gestire. E mio papà mi dice sempre che.».

