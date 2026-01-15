Don Luigi Sturzo la memoria ritrovata | a Caltagirone il Museo diffuso sturziano

A Caltagirone nasce il Museo diffuso sturziano, un percorso tra documenti, oggetti e testimonianze che rinnovano la memoria di Don Luigi Sturzo. Figura fondamentale del Popolarismo e figura di rilievo nella storia italiana, il museo offre uno sguardo approfondito sulla vita e l’eredità di questo importante personaggio, contribuendo a mantenere vivo il suo ricordo nel contesto locale e nazionale.

Don Sturzo, 50 anni dalla morte - Ma anche disegni, fotografie, manifesti e il francobollo di recente emissione che ricordano il religioso e uomo politico siciliano. vita.it

Don Luigi Sturzo: Caltagirone, domani la Festa dei Bambini nel casale del Fondo - Si rinnova a Caltagirone, sabato 3 gennaio 2026, presso il Casale del Fondo Sturzo in contrada Russa dei Boschi, la Festa dei Bambini – “È arrivato l’Anno Nuovo. agensir.it

: ’` L’eredità di Don Luigi Sturzo e il ruolo dell'Udc della politica contemporanea. È il tema dell’incontro organizzato all’hotel san paolo Palace di Palermo sabato 17 gennaio alle 16.30. facebook

