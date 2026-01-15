Don Luigi Sturzo la memoria ritrovata | a Caltagirone il Museo diffuso sturziano
A Caltagirone nasce il Museo diffuso sturziano, un percorso tra documenti, oggetti e testimonianze che rinnovano la memoria di Don Luigi Sturzo. Figura fondamentale del Popolarismo e figura di rilievo nella storia italiana, il museo offre uno sguardo approfondito sulla vita e l’eredità di questo importante personaggio, contribuendo a mantenere vivo il suo ricordo nel contesto locale e nazionale.
Documenti dimenticati, oggetti simbolici e visioni moderne tornano a raccontare Don Luigi Sturzo, padre del Popolarismo e figlio illustre di Caltagirone. Sabato 17 gennaio, alle 12,30, negli spazi dell’ex Carcere borbonico, sarà inaugurata la sala della prosindacatura (1905-1920) dedicata al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Don Luigi Sturzo, la memoria ritrovata: a Caltagirone il Museo diffuso sturziano - Riportati alla luce documenti e reperti eccezionali sul padre del Popolarismo, figlio illustre di Caltagirone: sabato 17 gennaio, alle 12,30, nell’ex Carcere borbonico, il sindaco Fabio Roccuzzo e il ... cataniatoday.it
Don Sturzo, 50 anni dalla morte - Ma anche disegni, fotografie, manifesti e il francobollo di recente emissione che ricordano il religioso e uomo politico siciliano. vita.it
Don Luigi Sturzo: Caltagirone, domani la Festa dei Bambini nel casale del Fondo - Si rinnova a Caltagirone, sabato 3 gennaio 2026, presso il Casale del Fondo Sturzo in contrada Russa dei Boschi, la Festa dei Bambini – “È arrivato l’Anno Nuovo. agensir.it
: ’` L’eredità di Don Luigi Sturzo e il ruolo dell'Udc della politica contemporanea. È il tema dell’incontro organizzato all’hotel san paolo Palace di Palermo sabato 17 gennaio alle 16.30. facebook
