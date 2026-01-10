Grave incidente tra SUV e Microcar in via Don Luigi Sturzo | una persona ferita

Nel primo pomeriggio di oggi, via Don Luigi Sturzo è stata teatro di un incidente tra un SUV e una microcar. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo per soccorrere le persone coinvolte. Un soggetto ha riportato ferite, mentre le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di sicurezza e rilievo.

Poco dopo le ore 20 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in via Don Luigi Sturzo. Il sinistro ha visto coinvolti un SUV e una microcar, entrati in collisione per cause che sono ancora in fase di accertamento. A seguito del violento impatto, l'autista della microcar è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a immobilizzare il ferito e a estrarlo dall'abitacolo, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha gestito la viabilità ed effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

