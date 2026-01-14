Trenord ora basta | Disagi vergognosi non pagate più il biglietto

Da leccotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio Trenord sulla linea Tirano-Milano continua a registrare disagi significativi, causando frequenti ritardi e inconvenienti ai pendolari. La situazione ha generato crescente insoddisfazione tra gli utenti, che si trovano a dover affrontare un servizio poco affidabile e frequentemente problematico. È importante sottolineare l’esigenza di miglioramenti concreti e tempestivi per garantire un trasporto pubblico efficiente e rispettoso delle aspettative dei cittadini.

“Il profondo e ininterrotto disagio prodotto da Trenord sulla linea Tirano-Milano ha superato ogni livello di guardia. Siamo di fronte a una situazione che giustificherebbe pienamente una forma di disobbedienza civile da parte dei pendolari”. Lo dichiara Jonny Crosio, vice segretario federale di. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

