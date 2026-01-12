sciopero trenord nuova giornata difficile per i pendolari lombardi

Oggi i pendolari lombardi affrontano ulteriori disagi a causa dello sciopero di Trenord in corso. La protesta, che interessa anche la stazione di Saronno, si aggiunge a una serie di disservizi recenti, complicando la mobilità quotidiana di molti cittadini. La situazione evidenzia le difficoltà del settore ferroviario e l’impatto sulla vita di chi dipende dai mezzi pubblici per i propri spostamenti lavorativi e personali.

Nuova giornata di disagi per i pendolari lombardi a causa dello sciopero di Trenord in corso oggi. Alla stazione di Saronno, uno dei principali nodi ferroviari della zona, la protesta arriva a pochi giorni di distanza da un precedente sciopero, aggravando una situazione già complessa per chi utilizza quotidianamente il treno per raggiungere il posto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

